أكد مدرب الشباب الألماني توماس ليتش، أن فريقه حقق فوزاً مهماً على أبها بهدف دون مقابل، بعد مباراة اتسمت بالندية والجدية والروح القتالية، مشيراً إلى أنه شدد على لاعبيه قبل المواجهة بضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة بإمكاناته، خصوصاً أن أبها فريق ليس سهلاً، ولاسيما عندما يلعب على أرضه وبين جماهيره.



جاء ذلك رداً على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي، حول نقاط القوة التي اعتمد عليها الشباب في تحقيق الفوز على أبها، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المحالة في أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.



وأوضح توماس ليتش أن حديثه مع اللاعبين كان واضحاً بشأن صعوبة المواجهة، وضرورة الدخول بتركيز عالٍ وجدية منذ البداية، مؤكداً أن لاعبيه قاتلوا داخل الملعب، وأظهروا رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار، والتزموا بالتعليمات الفنية طوال مجريات اللقاء.



وأضاف ليتش قائلاً: إن احترام المنافس واللعب بروح قتالية والانضباط التكتيكي كانت من أبرز العوامل التي أسهمت في حسم المباراة، مشيداً بما قدمه اللاعبون من جهد وعطاء حتى صافرة النهاية، والمحافظة على تقدمهم بهدف دون مقابل، والخروج بالنقاط الثلاث من ملعب أبها.