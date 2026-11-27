أكد مدرب أبها الكرواتي تيو بيريجا، أن فريقه يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتحقيق نتائج أفضل، مشيراً إلى أن إهدار الفرص السانحة للتسجيل كان وراء خسارة فريقه أمام الشباب بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.



جاء ذلك رداً على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حول معاناة استمرار نزيف نقاط أبها على أرضه وبين جماهيره. وأوضح بيريجا أن فريقه أتيحت له فرص عديدة خلال اللقاء، لكنه لم يستغلها بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الإمكانات موجودة، وأن الفريق ما زال يعاني من عدم ترجمة الفرص إلى أهداف، وهو ما كلف الفريق نتيجة المباراة.



وأشار بيريجا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء والاستفادة من الدروس التي كشفت عنها مواجهة الشباب، والتركيز على المباراة المقبلة أمام التعاون التي يتطلع من خلالها إلى تعويض الخسارة والعودة بنتيجة إيجابية تسعد جماهير أبها، وإيقاف نزيف النقاط.