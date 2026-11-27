تكشف القوائم المالية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لعام 2024 عن ارتفاع المصروفات بنسبة 166.9 %، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 44.6 %، وتراجع صافي الربح من نحو 79.8 مليون ريال في 2023 إلى قرابة مليون ريال في 2024. وتفتح هذه المؤشرات الباب أمام تساؤلات حول كفاءة الإنفاق، والعائد المتحقق منه، ومستوى الإفصاح والرقابة المالية. وفي قراءة محاسبية وإدارية وقانونية لهذه الأرقام، تحدث لـ«عكاظ» خبراء عن ضرورة ربط المصروفات بالنتائج، وتوضيح أوجه الإنفاق، وتسريع نشر البيانات المالية، وتحديد الجهات المسؤولة عن الرقابة والمساءلة.

بشناق: كفاءة الإنفاق أهم من نمو الإيرادات

يرى أستاذ المحاسبة الدكتور حلمي بن عبدالحميد بشناق أن القوائم المالية أداة لتقييم كفاءة الإدارة وقدرتها على توظيف الموارد، وليست مجرد عرض للإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات.

ويوضح أن إيرادات الرابطة ارتفعت من 172.85 مليون ريال في 2023 إلى 250.03 مليون ريال في 2024، بنسبة نمو بلغت 44.6%، في حين قفزت المصروفات من 92.26 مليون ريال إلى 246.20 مليون ريال، بزيادة 166.9%، ليتراجع صافي الربح من 79.84 مليون ريال إلى نحو مليون ريال.

ويشير إلى أن الفارق بين نمو الإيرادات والمصروفات يستدعي فحص كفاءة إدارة الموارد، ومدى انعكاس الإنفاق على القيمة المضافة والاستدامة المالية. كما يلفت إلى ارتفاع نسبة الالتزامات إلى الأصول من 64.3% إلى 84.7%، وهو ما يتطلب معرفة طبيعة هذه الالتزامات ومصادرها وآجال استحقاقها، ومدى قدرة الرابطة على الوفاء بها.

ويؤكد بشناق أن ارتفاع المصروفات لا يعني بالضرورة وجود هدر؛ فالحكم عليها يتطلب معرفة مبرراتها ومدى ارتباطها بأهداف الرابطة والعائد المتوقع منها. وينطبق ذلك على تكاليف حفلات التتويج والسفر والمنشورات والاستشارات، إذ إن سلامة المعالجة المحاسبية لا تكفي وحدها لإثبات الكفاءة الاقتصادية للإنفاق.

ويدعو إلى اعتماد مؤشرات أداء تربط المصروفات بالنتائج، وتفعيل لجان المراجعة والمخاطر، والإفصاح عن المصروفات الجوهرية وعقود الاستشارات، وإخضاع المشاريع والاستثمارات الكبرى لتقييم مستقل، بما يعزز الرقابة ويتيح قياس أثر الإنفاق.

مؤمنة: تأخر الإفصاح يثير التساؤلات

من جانبه، يرى رئيس الأهلي السابق عبدالإله مؤمنة أن توقيت الإفصاح عن البيانات المالية يمثل جانباً مهماً في تقييم الأداء؛ إذ عُرضت حسابات السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 خلال عام 2026، أي بعد أكثر من عامين، فيما لا تزال حسابات السنة المنتهية في 30 يونيو 2026 قيد الإقفال، مع توقع عرضها في مارس 2027.

ويشير مؤمنة إلى أن هذا التأخر يحد من قدرة المتابعين وأصحاب المصلحة على متابعة الأداء المالي في الوقت المناسب، ويصعّب قراءة التطورات ومقارنتها بصورة منتظمة.

ويطرح تساؤلات حول مدى تحوّل الزيادة في المصروفات والأصول إلى عوائد مالية أو تشغيلية، خصوصاً في ظل تراجع الربحية رغم نمو الإيرادات. لكنه يشدّد على أن الأرقام المختصرة المتاحة لا تمثل قوائم مالية كاملة، ولا تكفي وحدها لتحديد أسباب التغيّرات أو إصدار حكم شامل على الأداء، ما يجعل نشر القوائم التفصيلية ضرورة لاستكمال الصورة.

المالكي: من يراقب إنفاق الرابطة؟

أما الخبير القانوني فيصل المالكي فيرى أن جوهر المسألة يتمثل في ضرورة توضيح أوجه الإنفاق ومبرراته، والإعلان عن الجهات التي تتولى الرقابة والمساءلة.

ويتوقف المالكي عند ارتفاع بند رواتب الموظفين من نحو 4 ملايين ريال في 2023 إلى أكثر من 16.5 مليون ريال في 2024، وفق الأرقام التي استند إليها، متسائلاً عن طبيعة المهام والمسؤوليات والنتائج المتحققة، في ظل أن عدد الموظفين، بحسب البيانات التي أشار إليها، لم يتجاوز سبعة موظفين.

كما يلفت إلى تجاوز مصروفات السياحة والسفر 5 ملايين ريال خلال 2024، مطالباً بتوضيح طبيعة هذه النفقات، وما إذا كانت مرتبطة بمهمات رسمية أو وفود عمل، والجهات التي تتحمّل تكاليفها، والضوابط المنظمة لها.

ويؤكد المالكي أن طرح هذه التساؤلات لا يمثل اتهاماً أو تشكيكاً في سلامة القوائم المالية، وإنما يأتي في إطار حق أصحاب المصلحة والرأي العام في معرفة تفاصيل الإنفاق ومبرراته. ويرى أن الحوكمة المالية تتطلب إفصاحاً تفصيلياً، وتحديداً واضحاً لمسؤوليات الرقابة والمساءلة، خصوصاً أن الرابطة مطالبة بتطبيق معايير الانضباط المالي على الأندية.

ويختتم بالقول: «إذا كانت الحوكمة تتطلب من الأندية أعلى درجات الانضباط المالي، فمن باب أولى أن تكون الرابطة نفسها نموذجاً للشفافية. والسؤال ببساطة: من يراقب إنفاق الرابطة؟ ومن يفسر هذه الأرقام للرأي العام؟»