تغلّب فريق الشباب على مضيفه أبها بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.



وسجّل هدف المباراة الوحيد لاعب الشباب جوش براونهيل في الدقيقة (39)، فيما شهدت المباراة طرد لاعب الشباب مامادو باري في الدقيقة (62).



وبهذه النتيجة، يحقق الشباب فوزه الثالث على التوالي والرابع له في الدوري ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وفي المركز الثامن، فيما تلقى أبها الخسارة التاسعة وتجمّد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز الـ18 والأخير.