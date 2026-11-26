شهدت مباراة نادي بشكتاش التركي ونظيره هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، التي أُقيمت مساء الخميس في مدينة باتومي الجورجية ضمن منافسات الدوري الأوروبي، أحداثاً دراماتيكية انتهت بتوقف اللعب لأكثر من نصف ساعة إثر اشتباكات عنيفة في المدرجات.



شرارة الأحداث في المدرجات



اندلعت الأزمة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر اللقاء، حين تدخلت قوات الأمن الجورجية بالقوة لمصادرة أعلام فلسطين ولافتات مناصرة لها رفعها مشجعو الفريق التركي. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق الجماهير، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وتكسير مقاعد الملعب، وإصابة عدد من المشجعين الذين نُقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأمام هذا الانفلات الأمني، اضطر حكم المباراة إلى إيقاف اللعب ومطالبة اللاعبين بمغادرة أرضية الملعب إلى غرف الملابس، قبل أن يُستأنف اللقاء لاحقاً وسط إجراءات مشددة.



توتر مسبق ومواقف تضامنية



لم تكن هذه الاشتباكات معزولة عن الأجواء المشحونة التي سبقت صافرة البداية؛ إذ نظمت جماهير بشكتاش مسيرات حاشدة في شوارع باتومي دعماً للقضية الفلسطينية، كما امتنع لاعبو الفريق التركي عن مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي قبيل انطلاق المباراة. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كان قد قرر نقل المواجهة إلى ملعب محايد في جورجيا، نظراً لرفض السلطات التركية استضافة أي فرق إسرائيلية على أراضيها.



رحلة محفوفة بالمخاطر وإدانات واسعة



واجهت بعثة بشكتاش صعوبات بالغة قبل وصولها إلى جورجيا، بعدما تعرضت طائرتها لضربات صاعقة في الجو بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أجبرها على الهبوط اضطرارياً في مطار "ريزه - أرتفين" التركي وإكمال الرحلة براً. وعقب أحداث الملعب، أصدرت أندية تركية كبرى، من بينها غلطة سراي وفنربخشة وطرابزون سبور، بيانات رسمية أدانت فيها بشدة تعامل الأمن الجورجي مع الجماهير التركية، منتقدة في الوقت ذاته قرارات الاتحاد الأوروبي بحرمان أنديتها من اللعب على أرضها.



بيان بشكتاش وتحركات رسمية



من جانبه، أصدر نادي بشكتاش بياناً رسمياً أدان فيه بأشد العبارات استخدام قوات الأمن الجورجية للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد مشجعيه في محيط الملعب والمدرجات. وأوضح النادي أنه تدخل لدى ممثلي "يويفا" لفتح بوابات الطوارئ بعد تعمّد الأمن عرقلة دخول الجماهير، معلناً بدء تحركات قانونية ودبلوماسية رسمية لدى الاتحاد الأوروبي والقنصلية التركية العامة في باتومي لمحاسبة المسؤولين، وموجهاً الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتصاله برئيس النادي لمتابعة الأزمة وضمان عودة جميع المشجعين بسلام.