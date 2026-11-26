حقق فريق الفتح انتصاره الأول على أرضه وبين جماهيره والثاني له في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تفوقه على ضيفه الرياض بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 13 لدوري المحترفين.



شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين إذ استحوذ كل منهما على 50٪، وسدد كل منهما 14 تسديدة، 5 منها كانت على كل مرمى، ولكن الفتح تمكن من التفوق مستفيداً من خبرة نجمه المغربي مراد باتنا الذي تمكن قبل نهاية اللقاء بـ 20 دقيقة من السيطرة على الكرة خارج منطقة وتمكن من تجاوز اللاعب رودريغو أباسكال قبل أن يسددها قوية ومن مسافة بعيدة لتسكن الشباك كهدف أول للفتح (د: 70)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة، يحقق الفتح فوزه الثاني ويصل للنقطة التاسعة محتلاً المركز الـ 16، فيما تلقى الرياض الخسارة الـ 6 وتجمد رصيده عند 12 نقطة وفي المركز الـ 12.