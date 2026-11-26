كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن مجلس إدارة شركة نادي النصر يواصل تحركاته المكثفة لتجاوز التحديات الراهنة، وإغلاق عدد من الملفات العالقة؛ بهدف ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي والفني للفريق الأول.



وأوضحت المصادر أن أزمة «الرقابة المالية النشطة» تقترب من الانفراج، متوقعةً استكمال إجراءاتها قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، ما يمنح النادي مرونة أكبر للتحرك في سوق التعاقدات.



وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن ملف المحترف البرتغالي جواو فيليكس بلغ مراحله النهائية، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي بعد إتمام الترتيبات المالية والإدارية الخاصة بالصفقة.



وعلى صعيد التجهيزات الفنية، يُنتظر أن تعقد الإدارة الرياضية اجتماعاً مرتقباً مع اللجنة التنفيذية خلال الأيام المقبلة؛ لدراسة احتياجات الفريق ومناقشة الخيارات المتاحة لتدعيم الصفوف في الميركاتو الشتوي، بما يلبي تطلعات الجماهير النصراوية.



ونفت المصادر صحة الأنباء المتداولة أخيراً حول التوصل إلى اتفاقات أو فتح قنوات تفاوض رسمية مع أسماء بعينها، مشددةً على أن ما يُثار في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة حتى اللحظة.



وتأتي هذه التحركات في إطار العمل على تجاوز التحديات الراهنة، وتهيئة الظروف المناسبة أمام الفريق لمواصلة المنافسة في استحقاقاته المقبلة.