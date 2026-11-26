اختتمت (الأربعاء) منافسات الجولة الـ 12 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، التي شهدت مواجهات قوية ومفاجآت زادت من وتيرة المنافسة في موسم مثير، حيث حافظ العلا على صدارته لجدول الترتيب بالفوز العاشر له هذا الموسم، بينما واصل الجبلين مطاردته بتحقيق فوز ثمين قبل ديربي حائل المنتظر في الجولة القادمة أمام الطائي الذي خسر على أرض مضيفه هجر.



وواصل العلا انتصاراته بعد تخطي ضيفه العدالة بثلاثية نظيفة ليعزز الفريق من صدارته برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد العدالة عند 14 نقطة في المركز التاسع.



وقلب الجبلين تأخره أمام ضيفه الزلفي بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 ليرفع الجبلين رصيده إلى 27 نقطة ليتمسك بموقعه في مركز الوصافة، بينما توقف رصيد الزلفي عند 18 نقطة في المركز السادس.



وعاد الوحدة من ملعب مضيفه البكيرية بفوز ثمين بنتيجة 4-2 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد البكيرية عند 6 نقاط متراجعاً إلى المركز الـ 18.



وحقق ضمك فوزاً ثميناً على ملعب مضيفه جدة بنتيجة 2-0 ليصل إلى النقطة رقم 22 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد جدة 10 نقاط في المركز الـ 14.



وسجلت مباراة العروبة والنجمة التعادل السلبي الوحيد في الجولة، ليحصد العروبة نقطته العاشرة في المركز الـ 12 وله مباراة مؤجلة، بينما رفع النجمة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.



وتغلب الأنوار على ضيفه الجندل بنتيجة 2-1 رافعاً رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد الجندل عند 7 نقاط في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة.



وحقق الجيل فوزاً مثيراً أمام ضيفه الصقر بنتيجة 3-2 مسجلاً انتصاره الثاني هذا الموسم ليغادر المركز الأخير بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 16 وله مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد الصقر عند 14 نقطة في المركز الثامن.



وعلى خطى الجيل، حقق هجر فوزه الثاني هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه الطائي بنتيجة 2-1 ليصل إلى النقطة العاشرة في المركز الـ 13 وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد الطائي عند 14 نقطة في المركز الـ 11 قبل ديربي حائل المنتظر أمام جاره الجبلين في الجولة القادمة.



وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الرائد مع الأخدود، ليرفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع الأخدود رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 15 وله مباراة مؤجلة.



وبنهاية الجولة الثانية عشرة التي شهدت تسجيل 27 هدفاً، حافظ جواو نيفيز لاعب النجمة على صدارته لقائمة الهدافين برصيد 9 أهداف يليه عبدالفتاح آدم لاعب العلا بـ 7 أهداف، ثم داروين غونزاليس لاعب الوحدة وزينهو غانو لاعب الأخدود بـ 6 أهداف لكل منهما.



ولا يزال العلا والوحدة بسجل خالٍ من الهزائم، بينما يتصدر العلا قائمة الأكثر فوزاً بتحقيق 10 انتصارات يليه الجبلين بـ 8 انتصارات، فيما تأتي أندية العروبة، الأخدود، الجندل والبكيرية أقل الأندية فوزاً بانتصار وحيد لكل منهم، في حين يأتي البكيرية أكثر الأندية خسارة بـ 8 هزائم.



ويتصدر العلا قائمة الأقوى هجوماً بـ 28 هدفاً يليه الوحدة بـ 27 هدفاً، بينما يتقاسم العلا والجبلين صدارة الأقوى دفاعاً بـ 6 أهداف سكنت شباك كل منهما، في المقابل يأتي الجيل أضعف هجوم بـ 5 أهداف، بينما يأتي البكيرية أضعف دفاع بـ 26 هدفاً استقبلتها شباكه.