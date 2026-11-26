شهدت مباراة الجزيرة الإماراتي وضيفه جول جوهر الإيراني، التي أُقيمت في أبوظبي (الأربعاء) 25 نوفمبر 2026 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا الثاني، واقعة تحكيمية غير معتادة؛ إذ استُبدل الحكم السوري حنا حطاب بين الشوطين بعد اعتراضات من الفريق الإيراني على حالته وتهديده بعدم استكمال اللقاء.



وبناءً على ذلك، تولّى الحكم الرابع عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني، بينما انتقل حطاب لتولّي مهام الحكم الرابع، في مواجهة انتهت بفوز الجزيرة بهدف سجله أندرسون تاليسكا في الشوط الأول.



حقيقة اتهامات الكحول والحالة الصحية للحكم



تصاعدت حدة الجدل عقب إشهار حطاب بطاقة صفراء لحارس مرمى الجزيرة إرسين دستان أوغلو ثم تراجعه عنها، ليوجّه الجانب الإيراني اتهامات للحكم بتناول الكحول. في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر آسيوي أن التبديل جاء نتيجة تعرّض الحكم لوعكة صحية طارئة حالت دون استمراره في إدارة اللقاء.



وحتى 26 نوفمبر، لم يصدر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أي بيان رسمي يوضح ملابسات التبديل، في وقت أعلن فيه حنا حطاب احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة كل من أساء إليه أو شهّر به، مؤكداً أنه سيكشف تفاصيل الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.



الموقف القانوني: هل تُلغى النتيجة أو تُعاد المباراة؟



تُعد نتيجة فوز الجزيرة (1–0) معتمدة ورسمية حتى اللحظة. ومن الناحية القانونية، ينظّم قانون اللعبة آلية استبدال الحكم الأساسي عند تعذّر استمراره، ما يعني أن واقعة التبديل بحد ذاتها لا تُبطل نتيجة المباراة.



كما تنص المادة (61.3) من لائحة البطولة على نهائية قرارات الحكم المتعلقة بوقائع اللعب، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في مدونة الانضباط والأخلاق. وعليه، فإن أي تحرك لإعادة المباراة يتطلب مسوغاً نظامياً قاطعاً وقراراً رسمياً من اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي.



تساؤلات حول موقف لجنة الحكام الآسيوية



أثار تداول لقطات المباراة عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من التساؤلات حول أسباب استبدال حطاب وفي الوقت ذاته الإبقاء عليه حكماً رابعاً. وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السوري أن اتحاده خاطب نظيره الآسيوي وينتظر استكمال الإجراءات الرسمية، مشيراً إلى عدم وجود مطالبات رسمية مؤكدة بإقالة اللجنة الآسيوية أو معاقبتها.



ويبقى التساؤل الأبرز معلقاً بانتظار رد الاتحاد الآسيوي: ما الذي دوّنه مراقب المباراة في تقريره الرسمي بشأن حالة الحكم، وعلى أي أساس قانوني أو طبي جرى تبديل مهامه بين الشوطين؟