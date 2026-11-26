دخلت جائزة أفضل حارس مرمى في القارة الأفريقية لعام 2026 مراحلها الحاسمة، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» القائمة النهائية للمرشحين، والتي ضمت ثلاثة أسماء بارزة، يتقدمهم المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، والسنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي، إلى جانب حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينها.



ثلاثة حراس، وثلاث تجارب مختلفة، وهدف واحد يتمثل في اعتلاء عرش حراس القارة السمراء، في منافسة تحمل الكثير من الإثارة، خصوصاً مع الحضور القوي للحارسين اللذين يمثلان الكرة السعودية.



بونو: خبرة البطولات وطموح الاحتفاظ باللقب



يدخل ياسين بونو المنافسة وهو يمتلك سجلاً مميزاً على المستوى القاري والدولي، بعدما سبق له الفوز بالجائزة في عامي 2023 و2025، ويستند الحارس المغربي إلى تألقه مع الهلال ومنتخب بلاده، فضلاً عن بصمته المؤثرة في البطولات الكبرى، ومن أبرز محطاته تصديه لركلتي جزاء أمام نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.



ميندي: جدار السنغال وثقة البطل



أما إدوارد ميندي، فيحضر إلى المنافسة مدعوماً بخبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، وكان له دور مهم في مشوار منتخب السنغال نحو التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، ويطمح حارس الأهلي إلى إضافة إنجاز فردي جديد إلى سجله، وتأكيد أن حضوره بين أفضل حراس القارة لم يأتِ من فراغ.



فوزينها: الحضور التاريخي للرأس الأخضر



ويكمل فوزينها القائمة النهائية، بعد مساهمته في الإنجاز التاريخي لمنتخب الرأس الأخضر بالتأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، والوصول إلى الأدوار الإقصائية، ويمثل وجوده في القائمة اعترافاً بما قدمه من مستويات لافتة، ليكون منافساً حقيقياً أمام اسمي بونو وميندي.



دوري روشن حاضر في سباق القارة



اللافت في هذه المنافسة أن اثنين من أبرز حراس القارة الأفريقية يلعبان في دوري روشن السعودي، وهو ما يعكس الحضور المتزايد للنجوم الأفارقة في الملاعب السعودية.



وبين خبرة بونو وطموح ميندي ومفاجأة فوزينها، تبقى الجائزة مفتوحة على جميع الاحتمالات، والسؤال الذي يفرض نفسه هل يحتفظ بونو بالعرش الأفريقي، أم ينتزعه ميندي، أم تكون لفوزينها كلمة مختلفة؟



هذا ومن المقرر الإعلان عن الفائز خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مدينة لاغوس النيجيرية يوم 2 ديسمبر 2026.