سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء) على ملعب «خوسيه ألفالادي»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

افتتح لويس سواريز التسجيل لسبورتينغ لشبونة في الدقيقة 32 بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يُعدل برونو فيرنانديز النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء أيضاً، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 80.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو بوتشيتينو أمام لشبونة، بعدما فرط في تقدمه في آخر 10 دقائق باستقبال هدف من توقيع لويس سواريز.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع عشر.