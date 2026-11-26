تكبد فريق بايرن ميونخ الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام مضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء) على ملعب «بيير موروا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أوباميكانو يتقدم لبايرن

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله المدافع الفرنسي ديوت أوباميكانو في الدقيقة 15.

ليل يقلب الطاولة في 3 دقائق

وقلب ليل الطاولة على العملاق البافاري في الشوط الثاني، إذ أحرز أياسي أويد هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يُسجل لاعب بايرن ميونخ ألكسندر بافلوفيتش هدفاً بالخطأ في مرماه بعدها بثلاث دقائق فقط.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما رفع ليل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ29.