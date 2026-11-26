أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف نجم نادي برشلونة فيرمين لوبيز، مباراتين، عقب طرده خلال مواجهة فياريال، (الأحد) الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني «لا ليغا».

سبب الإيقاف

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أوضح الحكم أليخاندرو هيرنانديز في تقرير المباراة أسباب طرد اللاعب، قائلاً: «نهض اللاعب من مقعد البدلاء وتوجه نحو الحكم الرابع، واقترب منه لمسافة قصيرة، مع الاعتراض بصوت مرتفع وتكرار عبارة: لا تعبث معي!».

فيرمين خارج مواجهتي ديبورتيفو وأتلتيكو

وبموجب العقوبة، سيغيب لاعب برشلونة عن مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، المقررة (الأحد) المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، كما سيغيب عن المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، (الأربعاء) الموافق 2 ديسمبر.

أرقام لوبيز

وشارك فيرمين لوبيز في 17 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.