حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً سهلاً على مضيفه صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الأربعاء) على ملعب «باكو الأولمبي»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

افتتح أنتوني غوردون التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 31، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما سجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يوقع غابرييل جيسوس على الهدف الرابع بعدها بخمس دقائق فقط.

في المقابل، جاء هدف فريق صباح الوحيد عن طريق اللاعب جوي لانس ميكلس في الدقيقة 63.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد صباح عند 3 نقاط في المركز الـ33.