تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه روما الإيطالي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء (الأربعاء) على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

روما يتقدم.. وباريس يرد بهدفين

افتتح روما التسجيل بعد خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة عن طريق ماريو هيرموسو، قبل أن يقلب باريس سان جيرمان الطاولة بهدفين من توقيع إيليا زابارني وعثمان ديمبيلي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 31 و62.

مالين يخطف التعادل لروما

وأهدر باريس سان جيرمان تقدمه في الدقائق الأخيرة، إذ خطف دونيل مالين نقطة التعادل لروما بهدف في الدقيقة 78.

سان جيرمان يهدر الصدارة

بهذه النتيجة، فشل باريس سان جيرمان في استعادة قمة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بنقطتين عن ريال مدريد الذي ضمن البقاء على الصدارة مع انتهاء منافسات الجولة الخامسة.

في المقابل، رفع روما رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ25 من انتصار وحيد وتعادلين، مقابل هزيمتين.