يواصل النجم النصراوي جواو فيليكس، تقديم مستويات لافتة في الموسم الحالي، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز الأسماء على مستوى الفاعلية الهجومية، جامعاً بين التسجيل وصناعة الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده.

وخلال 22 مباراة في مختلف المنافسات، نجح في تسجيل 12 هدفاً، وصناعة 11 هدفاً آخر، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 23 مساهمة، بمعدل يتجاوز مساهمة واحدة في كل مباراة.

ولم يقتصر تأثير النجم البرتغالي فيليكس على بطولة بعينها، بل امتد حضوره إلى دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية، في تأكيد على تنوع بصمته التهديفية بين المنافسات الآسيوية والأوروبية.