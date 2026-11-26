يشهد دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم (الخميس)، عودة مثيرة بثلاثة لقاءات يبحث من خلالها أصحاب الأرض والجمهور عن النقاط الثلاث للهروب من قاع الترتيب، إذ يستضيف أبها (المركز الـ 18) نظيره الشباب (عاشر الدوري) الساعة 6:05 مساء، ويسبقها لقاء الفتح (المركز الـ16) بضيفه الرياض (المركز الـ12) الساعة 5:25 مساء، فيما تختتم اللقاءات بمواجهة الفيصلي (المركز الـ15) بفريق الدرعية (ثامن الدوري) الساعة 8:30 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري المحترفين.

الفتح والرياض والبحث عن الفوز الأول

على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق الفتح وضيفه الرياض لقاءهما بحثاً عن الفوز الأول لهما، إذ لم يذق فريق الفتح الفوز على أرضه وبين جماهيره وكان الانتصار الوحيد الذي حققه إلى الآن خارج أرضه، بينما يبحث الرياض عن فوزه الأول خارج ملعبه، فرغم تحقيقه لثلاثة انتصارات في الدوري إلا إنها كانت جميعها على أرضه وبين جماهيره.

ويحتل الفتح المركز الـ16 برصيد 6 نقاط حصدها من انتصار و3 تعادلات و8 خسائر، بينما يحتل الرياض المركز الـ12 برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و5 خسائر.

الشباب يبحث عن نقاط أبها

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يسعى فريق أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في الدوري والهروب من قاع الترتيب، إذ يحتل المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات و8 خسائر، فيما يدخل فريق الشباب هذا اللقاء طامحاً لمواصلة نتائجه الإيجابية والعودة لمراكز الوسط إذ يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات و3 خسائر.

ظروف الفيصلي تغري الدرعية

على استاد المجمعة الرياضية، يسعى فريق الدرعية لاستغلال ظروف مستضيفه الفيصلي للعودة لطريق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للاقتراب من مراكز المقدمة إذ يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر، فيما يطمح الفيصلي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية والهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 10 نقاط جمعها من انتصارين و4 تعادلات و6 خسائر.