نال الزميل رمضان طراد المتعب المحرر بالقسم الرياضي بجريدة عكاظ وعضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، شهادة برنامج الإعلام والاتصال الرياضي، ضمن الدفعة الأولى من البرنامج، الذي يقدمه المعهد الوطني السعودي لعلوم الرياضة (SNSSI)، والمعتمد من معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة.



وقدم المتعب شكره وتقديره للقائمين على البرنامج والمحاضرين على ما قدموه من علم ومعرفة، سائلاً الله أن تكون هذه الخطوة إضافة لمسيرته الإعلامية، وبداية لمزيد من النجاحات والإنجازات، مؤكداً أنها كانت تجربة ثرية ومميزة، وأضافت الكثير من المعرفة والخبرة.