أكد مدرب أبها الكرواتي تيو بيريجا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام الشباب غداً على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، مشدداً على تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى يليق بطموحات جماهير أبها.



وأوضح بيريجا أن الشباب فريق قوي يمتلك عناصر مميزة، الأمر الذي يتطلب من لاعبيه التركيز العالي والانضباط التكتيكي طوال مجريات المباراة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني استثمر فترة التوقف في تطوير الجوانب الفنية والبدنية ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين.



وأضاف بيريجا قائلاً: إن الثلاثي نبيل فقير وميتشي باتشواي وكيفن نكودو، عائدون من الإصابة ولا أرغب في المجازفة بإشراكهم قبل اكتمال جاهزيتهم بالتنسيق مع الجهاز الطبي، حرصاً على سلامتهم وتجنب تجدد الإصابة.



وشدد بيريجا على أن أبها يدرك أهمية المباراة وحاجته إلى تحقيق الفوز، خصوصاً في ظل رغبة الفريق في تصحيح مساره واستعادة النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق تطلعات الجماهير.



وكان الفريق قد اختتم تحضيراته اليوم والتي اشتملت على تدريبات لياقية وترفيهية وتطبيقات فنية إلى جانب تهيئة اللاعبين نفسياً وذهنياً قبل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة فيما أجرى الجهاز الفني اجتماعاً باللاعبين لشرح بعض الحالات التكتيكية قبل المواجهة.