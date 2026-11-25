فتح ديفيد كوجان، رئيس الهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم الإنجليزية، الباب أمام سيناريو غير مسبوق في مستقبل مانشستر سيتي، مؤكداً أن النادي قد يواجه إجراءات تصل إلى إجبار ملاكه على بيعه، إذا تأكدت المخالفات المنسوبة إليه.



وخلال جلسة أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، (الأربعاء)، شدد كوجان على أن مكانة سيتي ونفوذ ملاكه لن يشكّلا حصانة أمام القانون، قائلاً: «لا يمكننا تجاهل واجباتنا القانونية تجاه نادٍ بسبب حجمه».



وأوضح أن صلاحيات الهيئة تتدرج من عدم اتخاذ أي إجراء، إلى إبعاد الملاك والمديرين عن مناصبهم ومنعهم من المشاركة في إدارة كرة القدم الإنجليزية، وصولاً إلى إجبارهم على التخارج من النادي في الحالات الأكثر خطورة.



وزاد ريتشارد مونكس، الرئيس التنفيذي للهيئة، من سخونة المشهد، كاشفاً أن المالك الذي يُصنّف غير مؤهل للاستمرار سيُمنح مهلة لبيع النادي، قبل تدخل طرف ثالث للإشراف على العملية، حتى لو لم يحقق السعر الذي يطمح إليه المالك.



وتأتي التصريحات في ظل قضية المخالفات المالية الـ114 المنسوبة إلى سيتي، والتي ينفيها النادي، بعدما استأنف الحكم الصادر بحقه في سبتمبر الماضي.



ومن المنتظر أن تنظر لجنة الاستئناف في القضية منتصف ديسمبر المقبل، على أن يصدر القرار خلال العام الجديد. وإذا تأيد الحكم، فقد تبدأ الهيئة مراجعة أهلية الملاك وأعضاء مجلس الإدارة، في خطوة قد تتجاوز العقوبات الرياضية إلى تغيير هوية مالك أحد أكبر أندية إنجلترا.