المستحيل كلمة لا يعرفها كبار السعودية وصغارها، والطريق الصعب لا يعشقه سوى أبطال الوطن؛ ففي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، اختار ناشئو منتخبنا الوطني الطريق الأصعب للتأهل لدور الـ٣٢، بعد أن حققوا عودة مثيرة (ريمونتادا) أمام منتخب هايتي بهدفين مقابل هدف، في ختام دور المجموعات للمونديال المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

ودخل منتخبنا الوطني اللقاء بشعار الفوز لضمان التأهل؛ إذ استهل مشواره بخسارة صعبة أمام أوروغواي، قبل أن يعود بقوة ويفجّر مفاجأة كبرى بتغلبه على المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للقب، بهدف شامان القحطاني.

وأمام هايتي، فرض نجوم «الأخضر» سيطرتهم على مجريات اللعب، إلا أن منتخب هايتي نجح من هجمة مرتدة في افتتاح التسجيل عبر لاعبه راموس (د: 28)، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخبنا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كشّر نجوم «الأخضر» عن أنيابهم، ليتمكن البديل زيد البوري من إرسال كرة عرضية متقنة إلى زميله المنفرد عبدالله الدوسري، الذي أسكنها الشباك الهايتية معلناً هدف التعادل للمنتخب السعودي (د: 54). وواصل صغار الوطن ضغطهم الهجومي، وحرمت العارضة «الأخضر» من هدف محقق إثر ركلة زاوية، لكن إصرارهم على انتزاع النقاط الثلاث لم يتوقف؛ فمن هجمة مرتدة قادها البديل سيف القارح، مرّر الكرة إلى المتألق زيد البوري، الذي انطلق من منتصف الملعب وانفرد بالحارس الهايتي، ليضع الكرة ببراعة بين قدميه مسجلاً هدف الفوز الثاني للسعودية (د: 77). وحافظ منتخبنا على تقدمه حتى أطلق الحكم عبدالسلام أبو القاسم صافرة النهاية بفوز «الأخضر» بهدفين لهدف.

وفي اللقاء الآخر لحساب المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب الفرنسي نظيره الأوروغوياني بثلاثية نظيفة؛ ليتصدر «الديوك» ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبنا السعودي الذي حلّ ثانياً ليضمنا معاً التأهل إلى دور الـ32، فيما تراجع منتخب أوروغواي إلى المركز الثالث بالرصيد ذاته، منتظراً نتائج بقية المجموعات لتحديد مصيره في التأهل.