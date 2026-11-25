لم يُغلق قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ملف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بقدر ما نقل المواجهة القانونية بين المغرب والسنغال إلى محطتها الأخيرة المحتملة، بعدما أعاد اللقب إلى السنغال، وأطاح بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الذي منح المغرب الفوز اعتبارياً بنتيجة (3-0)، رغم خسارته المباراة ميدانياً (0-1) بعد التمديد.



وجاء الحكم بالإجماع، مستنداً إلى أن استئناف المباراة بقرار الحكم بعد مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب يدخل ضمن صلاحياته، وأن المباراة لم تُعلن متوقفة بصورة نهائية حتى تنطبق عليها أحكام الانسحاب التي استند إليها الجانب المغربي. كما أخذت المحكمة في الاعتبار العقوبات الانضباطية التي سبق أن فرضها «كاف» على الاتحاد السنغالي ومدربه باب تياو وعدد من اللاعبين.



وبذلك، لم يعد أمام المغرب سوى مسار قضائي ضيق، يتمثل في الطعن أمام المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي الجهة المختصة بمراجعة أحكام التحكيم الرياضي الدولية الصادرة في سويسرا.



وتبرز هنا نقطة قانونية مهمة؛ فالمحكمة السويسرية ليست درجة تقاضٍ جديدة تعيد مشاهدة المباراة أو تفصل مجدداً في أحقية المغرب والسنغال باللقب، وإنما تقتصر صلاحياتها على فحص أسباب قانونية محددة، من بينها الإخلال بحقوق الدفاع، وعدم المساواة بين الأطراف، أو وجود خلل في تشكيل هيئة التحكيم أو مخالفة النظام العام.



وتزداد القضية تعقيداً مع إثارة الاتحاد المغربي شبهة تواصل أحد المحكمين، الألماني أولريش هاس، مع رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال قبل صدور الحكم بنحو 48 ساعة، وهي واقعة قد تمس مبدأ استقلالية المحكمين وحيادهم. غير أن الاتحاد السنغالي نفى حدوث الاتصال، كما نفى هاس بدوره أي تواصل مباشر مع أطراف القضية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».



وتكمن أهمية هذه النقطة في أنها قد تشكل أحد المسارات التي يستند إليها المغرب للطعن إجرائياً، لا موضوعياً، إذ يتيح القانون السويسري الطعن في أحكام التحكيم الدولي خلال 30 يوماً من تبليغ القرار، شريطة الاستناد إلى أحد الأسباب القانونية الحصرية المقررة.



وحتى في حال قبول الطعن، فإن ذلك لا يعني انتقال الكأس تلقائياً إلى المغرب، بل قد يترتب عليه إلغاء الحكم وإعادة النظر في النزاع تحكيمياً.



وهكذا، يجد المغرب نفسه أمام معركة مختلفة هذه المرة؛ فبعد خسارة الرهان أمام «كاس»، لم يعد التحدي إثبات أحقيته باللقب داخل الملعب، وإنما إثبات وجود خلل قانوني جوهري في الحكم الذي أعاد التتويج إلى السنغال.