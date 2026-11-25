أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الأربعاء)، تعيين سامي قمصان مدرباً مؤقتاً للفريق الأول لكرة القدم، عقب إقالة المغربي الحسين عموتة.

قمصان يبدأ مهمته اليوم

وقال الأهلي في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «يتسلم اليوم الكابتن سامي قمصان قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد تكليفه بالمهمة، على أن يواصل العمل مع الجهاز الفني عند التعاقد مع مدير فني أجنبي».

وعبّر قمصان عن امتنانه الشديد لناديه، مؤكداً أنه لم يكن بمقدوره إلا تلبية نداء الأهلي، أياً كان الموقع الذي يشغله.

هزيمة بيراميدز تطيح بعموتة

وكان الأهلي قد أعلن، أمس، إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقاد عموتة الأهلي في 14 مباراة رسمية منذ توليه المهمة في يوليو الماضي، حقق خلالها الفريق 11 انتصاراً وتعادلين، مقابل هزيمة واحدة.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، متأخراً بنقطتين عن الزمالك، صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن بيراميدز المتصدر.