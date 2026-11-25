أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بياناً رسمياً مشتركاً مع وكلاء أعمال النجم جمال موسيالا، اليوم (الأربعاء)، لوضع حد للشائعات والتكهنات التي أثيرت أخيراً بشأن الحالة الصحية للاعب وتداعياتها على عقده مع النادي البافاري.



وأوضح البيان المشترك أن موسيالا خضع للفحص الطبي للمرة الأولى بسبب أعراض عصبية تشبه نوبات الغياب الذهني في 22 أبريل 2025، مؤكداً أن هذا الإجراء تم فور ظهور الأعراض وبالتنسيق الكامل بين اللاعب والجهاز الطبي للنادي.



ويكتسب هذا التوضيح أهمية بالغة كونه يبرئ ساحة النجم الألماني من أي شبهات حول إخفاء حالته الطبية وقت مفاوضات تجديد عقده، حيث وقع موسيالا على عقده الجديد في 14 فبراير 2025، أي قبل أكثر من شهرين من ظهور الأعراض لأول مرة.



وتأتي هذه الخطوة بعد موجة من الجدل والتصريحات الإعلامية التي طالت راتب اللاعب ومستقبله، وتدخل اتحاد اللاعبين المحترفين (FIFPRO) للدفاع عنه. واختتم الطرفان بيانهما بالتأكيد على أن صحة موسيالا تمثل الأولوية القصوى، مع الاتفاق على مواصلة المحادثات المستقبلية بروح الشراكة وفي إطار من السرية التامة بعيداً عن وسائل الإعلام.