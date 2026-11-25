شهدت مراكز الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة تحولات جديدة عقب ختام منافسات الجولة الخامسة، التي حملت نتائج متباينة لممثلي الوطن، وأسهمت في إعادة ترتيب أوراق المنافسة على مستوى مجموعة الغرب.

وكان فريق القادسية أبرز المستفيدين من الجولة، بعدما حقق فوزاً عريضاً على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 5-1، ليقفز إلى المركز الثاني ويعتلي وصافة الترتيب، فيما تراجع فريق الهلال إلى المركز الثالث عقب تعادله مع نيفتشي الأوزبكي بنتيجة 2-2، بعدما تقدم بهدفين قبل أن يدرك منافسه التعادل.

وواصل فريق النصر حضوره في المراكز المتقدمة، بعدما تجاوز السد القطري بنتيجة 2-1، ليحل خامساً، بينما جاء فريق الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، في المركز السابع عقب خسارته أمام الشمال القطري بنتيجة 3-2، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

أما فريق الاتحاد، فنجح في تحقيق انتصار مهم على باختاكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، ورغم حصد النقاط الثلاث، فإنه لا يزال يحتل المركز التاسع، ليبقى مطالباً بتحسين موقعه في الجولات المقبلة.

وعكست نتائج الجولة الخامسة تبايناً واضحاً في مسيرة ممثلي الوطن، بين صعود القادسية، واستقرار المنافسة في المراكز المتقدمة، وتعثر بعض الفرق، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة واشتداد الصراع على بطاقات التأهل إلى دور الـ16.