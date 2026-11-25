تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات إلى محافظة جدة، التي تستضيف الجولة الثالثة والختامية من بطولة السعودية درفت وكذلك بطولة السعودية أوتوكروس خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، وسط منافسات مرتقبة لحسم ألقاب الموسم. وتُقام البطولة بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



محطة الحسم بعد منافسات الأحساء



تأتي الجولة الختامية في جدة بعد جولتين أقيمتا في محافظة الأحساء خلال أكتوبر الماضي، وشهدتا منافسات قوية بين نخبة من السائقين. ويسعى المشاركون في هذه المحطة الأخيرة إلى تحقيق أفضل النتائج وحصد النقاط الحاسمة في الترتيب العام، قبل تتويج أبطال الموسم في مختلف الفئات.



أبرز نتائج الجولة الثانية في بطولة الدرفت



شهدت الجولة الثانية من بطولة السعودية درفت منافسات حماسية ففي فئة المحترفين حقق محمد العرابي المركز الأول، متقدماً على العماني أحمد العامري ويوسف باحويرث، وفي فئة شبه المحترفين تصدر فهد بن ربيع، تلاه سلطان العقيلي وسعود العباسي، أما في فئة الهواة فقد حل قسورة همام أولاً، يليه أمير العقيلي وأسامة العسيري.



متصدرو الجولة الثانية في بطولة الأوتوكروس



أما في بطولة السعودية للأوتوكروس فقد تصدر الأردني مصطفى نبيل العطاري الترتيب العام للجولة الثانية مسجلاً أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و9.894 ثانية، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول في فئة P1. وجاءت صدارة بقية الفئات على النحو التالي: في فئات (P): تصدر عمرو الحسن فئة P2، ويزيد الصهيل فئة P3، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن تركي فئة P4، وعمر الديني فئة P5.



وفي فئات (G): تصدر علي الخضير فئة G1، وزيد أسامة مصري فئة G1+، وراكان الصهيل فئة G2، وزيد الهزاع فئة G3، وأحمد بن خنين فئة G5، وفي كأس السيدات تصدرت ريم العبود منافسات الفئة.



جدول المنافسات ونظام التحكيم



تتوزع أيام المنافسات في جدة بين البطولتين وفق النظام الآتي:



بطولة السعودية درفت (26 و27 نوفمبر): يتنافس السائقون على إظهار مهاراتهم في التحكم بالمركبات أثناء الانجراف، وفق معايير تشمل الدقة، والسرعة، والأسلوب، والسيطرة على السيارة، أما في بطولة السعودية أوتوكروس (27 و28 نوفمبر): يخوض السائقون تحدياً مباشراً مع الزمن على مسار محدد بالأقماع المرورية، بهدف تسجيل أسرع زمن ممكن.



أهداف البطولة ودعم المواهب الوطنية



وتأتي إقامة البطولتين ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتطوير رياضة المحركات في المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية. ويتم ذلك من خلال توفير بيئة تنافسية منظمة تسهم في الارتقاء بمستوى السائقين وتعزيز استدامة رياضة المحركات.