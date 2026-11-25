لم يعد الحديث عن مستقبل الإنجليزي إيفان توني مجرد شائعة عابرة داخل أروقة الأهلي، بل تحول إلى مصدر قلق حقيقي مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2027، في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية إنجليزية بإعادة المهاجم إلى الدوري الممتاز.

ويُعد توني الركيزة الأبرز في تشكيلة الأهلي خلال السنوات الأخيرة، بعدما فرض نفسه هدافاً وقائداً داخل الملعب، وأسهم بصورة مباشرة في العديد من الانتصارات والألقاب، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في مشروع (الراقي).

ورغم ارتباط المهاجم الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2028، فإن تقارير عدة تتحدث عن رغبة أندية إنجليزية في استعادة خدماته، يتقدمها مانشستر يونايتد الذي يدرس التحرك لضمه، إلى جانب كريستال بالاس الساعي لإعادة التعاون بينه وبين مدربه السابق توماس فرانك، فيما يراقب نيوكاسل يونايتد الموقف باهتمام كبير.

وتزداد المخاوف الأهلاوية مع ما يتردد عن رغبة اللاعب في العودة إلى الملاعب الإنجليزية؛ سعياً للحفاظ على حضوره في حسابات منتخب إنجلترا قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ولا تبدو خسارة توني مجرد فقدان لمهاجم هداف، بل ضربة فنية ومعنوية قد تربك حسابات الفريق بأكملها؛ نظراً لما يمثله من ثقل داخل غرفة الملابس وقدرة على حسم المباريات في اللحظات الصعبة.

وتعكس أرقامه حجم تأثيره الكبير؛ إذ واصل تألقه هذا الموسم بمساهمات تهديفية لافتة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الدوري السعودي، وصاحب الدور الأبرز في الحفاظ على طموحات الأهلي محلياً وقارياً.

ومع التغييرات التي شهدتها تشكيلة الأهلي خلال الفترة الماضية، وتراجع مستوى بعض العناصر المؤثرة، يبدو توني اليوم أكثر من مجرد مهاجم، بل أحد أعمدة الاستقرار الفني والقيادي داخل الفريق، ما يجعل أي حديث عن رحيله كفيلاً بإثارة القلق بين الجماهير والإدارة على حد سواء.