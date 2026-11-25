أعرب الاسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب فريق ⁧‫النصر‬⁩ الأول لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه على السد القطري بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لقد كان الفوز مهماً جداً لنا وهو الفوز الثالث لنا في هذه البطولة، وأعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد وصنعنا الفرص، وربما كان علينا أن نكون منضبطين أكثر ونتحكم أكثر بالمباراة.



وأضاف قائلاً: الفوز بمواجهة قوية مثل هذه هو أمر رائع وهدف وأنا سعيد بالانتصار وكذلك سعيد بهدف جواو الأكثر من رائع ولكنني أشعر بإرهاق شديد وهناك الكثير من الأمور التي تشغل تفكيري حاليًا ولهذا السبب لم أبتسم أثناء المباراة.



وتابع بوستيكوجلو حديثه قائلاً: من المحبط استقبال هدف من كرة ثابتة ولكن الأهم الطريقة التي نلعب بها ونصنع ونكون ممتعين للمشاهدة، وأعتقد أننا نعمل جيدًا ونتطور على الدوام ولكن بسبب سوء الحظ أصيب بعض اللاعبين مثل كومان الذي أصيب في المباراة ومع ذلك قدمنا كرة قدم جيدة وهذا هو المهم، واللاعبون يدفعون للتطور دومًا وما زلنا ننافس في ٤ بطولات ولدينا فرصة فيها كلها وسنواصل العمل بطبيعة الحال، ورغم إن لدينا تشكيلة قليلة العدد إﻻ إن الكل ينافس ونحاول تطوير اللاعبين الشباب وهذا أمر إيجابي للفريق.



من جانبه، أكد اللاعب جواو فيليكس بأنهم قدموا مباراة جيدة ﻻ سيما في الشوط الأول، ولكنهم تسرعوا في الشوط الثاني حيث قال: نتفق مع المدرب على ضرورة التعلم من الأخطاء وعدم التسرع، ودوري أبطال آسيا للنخبة هي البطولة التي نريد تحقيقها.



وأضاف فيليكس: "هدفي الثاني كان جميلًا، بل هو الأفضل ومن أجمل أهدافي، ولكن لا بد من مشاهدته عبر هاتفي؛ لأنني لم أرَ الكرة وهي تلج المرمى".



وتابع قائلاً: الدوري لم يتغير وأنا ألعب قريبًا من ⁧‫رونالدو‬⁩ في كل مباراة وهذا العام كان عليّ الربط في البناء أكثر، وأنا أستطيع القيام به ومن ثم أعود لمناطق قريبة من رونالدو ونستطيع الربط لصنع الفرص أكثر وخلق الخطورة فلذلك الدور متشابه بين العام الماضي والعام الحالي.



واختتم فيليكس حديثه قائلاً: لدينا مجموعة جيدة بقدرات عالية ونفهم بعضنا ونلعب على مستوى عالي طوال مسيرتنا، ونعرف ما الذي نفعله وما لا نفعله بناءً على الموقف ونخلق المواقف سوية، وأنا وماني ورونالدو وأنجيلو نلعب للموسم الثاني مع بعضنا ونفهم تحركاتنا جيدًا وهذا أمر مهم لخلق الفرص والأهداف.