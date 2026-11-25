حقق ممثلا الوطن النصر والقادسية انتصارين مهمّين، إذ تخطى النصر ضيفه السد القطري بهدفين لهدف، فيما انتصر القادسية على مستضيفه شباب الأهلي الإماراتي بخمسة أهداف لهدف، وذلك في ختام الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

على استاد الأول بارك، حقق فريق النصر فوزاً ثميناً على السد القطري بنتيجة 1/2، وشهد اللقاء تقدّم النصر أولاً عن طريق قائده كريستيانو رونالدو من نقطة الجزاء (13)، وعاد فريق السد القطري للقاء بإدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد وعد (22)، وعاد رونالدو لهز الشباك مجدّداً ولكن راية التسلل كانت حاضرة، وقبل نهاية الشوط الأول تحصل لاعب السد محمد وعد على البطاقة الحمراء من قبل حكم اللقاء الأردني أدهم المخادمة بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدته لحالة البصق تجاه لاعب النصر نواف بوشل.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر سيطرته على المباراة وتمكّن جواو فيليكس من إحراز هدف عالمي بعد أن تلقى تمريرة من زميله انجيلو ليلعبها فيليكس مقصية على خط الثمانية عشر لتتجه الكرة لداخل الشباك كهدف ثانٍ للنصر (52)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة، يحقق النصر فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة وفي المركز الخامس مع تبقي لقاء مؤجل له أمام الوصل الإماراتي، فيما تلقى السد القطري الخسارة الثالثة وتجمّد رصيده عند نقطتين وفي المركز الـ 13. وعلى استاد راشد في دبي، واصل فريق القادسية تقديم العروض القوية بعدما تغلب خارج ملعبه على شباب الأهلي الإماراتي بخمسة أهداف لهدف، وشهد اللقاء بداية قوية لفريق القادسية وتمكّن جوليان كينيونيس من قص شريط الأهداف مبكراً بعد أن سدد كرة قوية لتسكن شباك شباب الأهلي الإماراتي (3)، وبعد مرور 10 دقائق أضاف كينيونيس الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بعد تسديدة قوية في الزاوية البعيدة (13).

وفي الشوط الثاني، تمكن تيجاني رايندرز من تسجيل الهدف الثالث لفريقه (61)، قبل أن يتمكّن شباب الأهلي من تقليص النتيجة عن طريق المهاجم ماتيوس ليما (71)، لكن القادسية سرعان ما وسّع الفارق مجدّداً وعن طريق تيجاني رايندرز الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في اللقاء (78)، واختتم البديل عبدالله آل سالم مسلسل الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للقادسية (86)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بخمسة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة، يحقق القادسية الفوز الثالث له ويصل للنقطة 11 وفي المركز الثاني، فيما تلقى شباب الأهلي الخسارة الثانية وبقي رصيده عند 9 نقاط.