يستضيف ممثل الوطن فريق التعاون نظيره النهضة العماني عند تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم (الأربعاء) وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2 للموسم الحالي.

ويدخل التعاون هذا اللقاء بعد أن ضمن التأهل للدور الثاني بتصدّره لفرق المجموعة برصيد 10 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد مع ضيفه في لقاء الليلة النهضة العماني، وتمكّن هجوم التعاون من تسجيل 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، فيما يتذيل النهضة جدول الترتيب بنقطة واحدة وهي تلك التي حصدها من التعادل مع التعاون وتلقى 3 خسائر ليفقد الأمل في المنافسة على التأهل وغادر البطولة مبكراً، ويطمح في لقاء الليلة لتحسين صورته قبل ختام مشواره في الجولة القادمة.

وفي اللقاء الآخر، يستضيف الفيصلي الأردني نظيره الريان القطري في لقاء مصيري لأصحاب الأرض والجمهور إذ يحتاج للفوز في اللقاءين القادمين شريطة خسارة الريان من التعاون في المواجهة الأخيرة، فيما يكفي الريان القطري نقطة واحدة فقط من لقاء الليلة ليضمن تأهله رسمياً للدور الثاني، إذ يحتل حالياً المركز الثاني خلف التعاون برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وخسارة، وله من الأهداف 11 وعليه 6 أهداف، فيما يحتل الفيصلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز النهضة العماني و3 خسائر من التعاون مرتين ومن الريان في لقاء الذهاب، وأحرز هجومه 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.