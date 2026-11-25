يخوض المنتخب السعودي للناشئين لقاءً هاماً ومصيرياً أمام نظيره هايتي، الساعة 4:30 اليوم (الأربعاء)، على الملعب 1 في أكاديمية أسباير، لتحديد المتأهل لدور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عاماً والمقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وفي ذات التوقيت يلتقي منتخب أوروغواي نظيره الفرنسي وذلك ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد فوزه التاريخي على منتخب فرنسا بهدف دون مقابل، ليصعد للمركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة وله من الأهداف 3 وعليه مثلها، ويطمح الأخضر السعودي للفوز لضمان التأهل لدور الـ32، أما في حالة تعادله فإنه ينتظر تعثر فرنسا أمام أوروغواي بالتعادل أو الخسارة ليحتل المنتخب الوطني المركز الثاني ويتأهل رسمياً.

فيما يدخل منتخب هايتي هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط، بعد أن تلقى خسارتين من فرنسا وأوروغواي وتلقت شباكه 7 أهداف فيما أحرز هجومه هدفين فقط، ورغم هذه الإحصائية إلا إنه يظل منتخباً عنيداً ويسعى للفوز لحفظ ماء الوجه والمنافسة على التأهل كأفضل 6 ثوالث في المجموعات.

وفي اللقاء الآخر، يدخل منتخب الأوروغواي لقاءه أمام المنتخب الفرنسي بعد أن ضمن التأهل وتبقى مسألة تحديد المراكز، فالخسارة تطيح به للمركز الثاني أما في حالة فوز المنتخب السعودي فسينظر لفارق الأهداف بين المنتخبات الثلاث، بينما فرنسا يدخل اللقاء على أمل الفوز ولا غيره لضمان التأهل أو التعادل شريطة خسارة منتخبنا الوطني من هايتي، ويحتل الأوروغواي حالياً صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخبنا السعودي بـ 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب فرنسا الذي يحتل المركز الثالث بذات الرصيد، فيما يحتل هايتي المركز الرابع والأخير بدون نقاط.