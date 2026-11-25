في كرة القدم، لا تُقاس قدرات المدربين دائماً بلحظات الانتصار، بل تظهر قيمتهم الحقيقية عندما يواجهون التحديات ويملكون القدرة على معالجة الأخطاء واستعادة الثقة. وهذا ما جسده المدرب الوطني أحمد الحنفوش مع المنتخب السعودي للناشئين في كأس العالم .

بدأ الأخضر مشواره بالخسارة أمام أوروغواي، لتصبح مواجهة فرنسا محطة مفصلية في مسيرة المنتخب، فإما تجاوز آثار البداية والعودة إلى المنافسة، أو تعقد مهمة التأهل.

وفي هذه اللحظة، نجح الحنفوش في قيادة لاعبيه نحو رد الاعتبار، بعدما حقق الأخضر انتصاراً مهماً وتاريخياً على المنتخب الفرنسي، أعاد من خلاله آماله في المنافسة، وأكد أن خسارة البداية لم تكن نهاية الطموح.

ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط، بل حمل دلالة على قدرة المنتخب على تجاوز التعثر واستعادة الثقة، في محطة ينتظر أن تكون نقطة تحول في مشواره المونديالي.

ويحمل الحنفوش، المولود عام 1979، رخصة التدريب الآسيوية المحترفة «Pro License»، وبرزت بصمته التدريبية بوضوح في نادي الاتفاق، حيث تدرج في تدريب الفئات السنية وتولى الإدارة الفنية للقطاع، فضلاً عن قيادته المؤقتة للفريق الأول عام 2022، وتحقيقه فوزاً مهماً على الأهلي في دوري المحترفين.

ومع انتقاله للإشراف على المنتخبات السنية، قاد الحنفوش جيل مواليد 2009 للتتويج بلقب بطولة غرب آسيا تحت 16 عاماً في نوفمبر 2025، قبل أن يواصل التألق في عام 2026 ببلوغ نهائي كأس آسيا والتأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، مسجلاً انتصاراً تاريخياً على المنتخب الفرنسي في دور المجموعات.

كما تولى منصب المدير الفني لقطاع الفئات السنية بالاتفاق، قبل انتقاله إلى المنتخبات الوطنية في أغسطس 2025 لقيادة المنتخب السعودي تحت 16 عاماً، ونجح في التتويج معه ببطولة غرب آسيا في العام نفسه. وبين خسارة البداية وفرحة الانتصار، قدم الحنفوش محطة تعكس أهمية الإيمان بالقدرات وعدم الاستسلام للتعثر، فيما تتجه الأنظار إلى قدرة الأخضر على استثمار هذه العودة ومواصلة مشواره نحو تحقيق طموحات الكرة السعودية.