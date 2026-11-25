تغلب ممثل الوطن فريق الاتفاق على مضيفه عجمان الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على إستاد راشد بن سعيد بمدينة عجمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.



وافتتح سلطان هارون التسجيل للاتفاق عند الدقيقة (4)، قبل أن يدرك فيكتور هنريكي التعادل لعجمان عند الدقيقة (24)، ليعود هارون ويحرز الهدف الثاني للاتفاق عند الدقيقة (46)، مانحاً فريقه نقاط المباراة الثلاث.



وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى (9) نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد عجمان عند (6) نقاط في المركز الثالث.



ويحل الاتفاق ضيفاً على نظيره كاظمة الكويتي في الثامن من ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.