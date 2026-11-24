واصل ممثل الوطن فريق القادسية تقديم العروض القوية بعدما تغلب خارج ملعبه على شباب الأهلي الإماراتي 5-1 اليوم (الثلاثاء) على ستاد راشد في دبي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



وسجل جوليان كينيونيس (3 و13) وتيجاني رايندرز (61 و77) وعبدالله السالم (86) أهداف القادسية، في حين أحرز ماتيوساو ليما (71) هدف شباب الأهلي.



دخل القادسية المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط، حينما استلم المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية اليسرى، فشل الحارس حمد المقبالي في التصدي لها، لتستقر في المرمى (3)، وتمكن مامادو ساناغري من تسجيل هدف للقادسية إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (9).



ليعود كينيونيس ويضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بعد أن مرر الهولندي تيجاني رايندرز إلى كينيونيس على الجانب الأيسر، ليسددها الأخير بقدمه اليمنى باتجاه أسفل الزاوية البعيدة، محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه (13)



وفي الشوط الثاني، تمكن القادسية من تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثالث، بعدما قاد لاعب خط الوسط رايندرز هجمة سريعة من منتصف الملعب، قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى استقرت على يسار الحارس المقبالي داخل الشباك (61).



أما الفريق الإماراتي، فاعتمد على إرسال الكرات الطويلة خلف المدافعين، لينجح في تقليص الفارق بعدما أرسل سعيد عزة الله كرة بينية عالية باتجاه المهاجم ماتيوس ليما على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، الذي سددها نحو الزاوية القريبة، ليتصدى لها الحارس في المحاولة الأولى، قبل أن يتابعها ليما في الشباك (71).



لكن القادسية سرعان ما وسّع الفارق مجدداً، بعدما مرر الجوير الكرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء باتجاه رايندرز في الجهة المقابلة، ليقابلها الأخير بتسديدة متقنة بقدمه اليمنى نحو الزاوية اليسرى داخل الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في اللقاء (78).



واستمر القادسية في استغلال حالة الارتباك الواضحة في صفوف منافسه خلال الدقائق الأخيرة، لينجح في تسجيل الهدف الخامس إثر تمريرة بينية متقنة من منتصف الملعب باتجاه المهاجم البديل عبد الله السالم على الجانب الأيسر، الذي سدد الكرة بإتقان نحو الزاوية القريبة، لتستقر في المرمى (86)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بخمسة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق القادسية الفوز الثالث له ويصل للنقطة 11 وفي المركز الثاني، فيما تلقى شباب الأهلي الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 9 نقاط.