فجّر قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» بإعادة لقب كأس أمم أفريقيا 2025 إلى السنغال حالة من الغضب داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما جاء الحكم مخالفاً للتوقعات المغربية التي بلغت 99.9% بشأن كسب الاستئناف واستعادة الكأس، وفق ما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في الجامعة المغربية كانوا على ثقة شبه مطلقة بصدور قرار لمصلحتهم، وتثبيت حكم لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الصادر في 17 مارس الماضي، والقاضي باعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب ومنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0.

وجاء قرار «كاس» ليقلب مسار القضية، إذ قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف في «كاف»، وإعادة قرار لجنة الانضباط الصادر في 11 فبراير الماضي، بما يثبت نتيجة المباراة النهائية بفوز السنغال 1-0 بعد التمديد، وتتويجها باللقب.

وتعود القضية إلى نهائي البطولة الذي أقيم في 18 يناير الماضي، وشهد مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب لمدة 14 دقيقة احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. وعقب عودة اللاعبين واستئناف المباراة، أهدر إبراهيم دياز الركلة، قبل أن يسجل باب غاي هدف الفوز السنغالي في الوقت الإضافي.

واستندت لجنة الاستئناف في «كاف» إلى اعتبار مغادرة اللاعبين انسحاباً من المباراة، وفق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي في 25 مارس الماضي، مطالباً بإلغاء القرار وإعادة الاعتراف بنتيجة الملعب.

وعقب جلسة استماع عُقدت في لوزان يوم 8 أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع، معتبرة أن قرار حكم المباراة استئناف اللعب يدخل ضمن صلاحياته التقديرية، وأنه لم يرتكب خطأً قانونياً عندما سمح باستكمال المباراة، كما خلصت إلى عدم انطباق المادتين 82 و84 على الواقعة؛ لعدم إنهاء المباراة بصورة نهائية.

وفي أول رد فعل على الحكم، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمها سلوك جميع المسارات القانونية المتاحة للطعن في القرار، معربة عن استغرابها مما وصفته بوجود اتصال بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال قبل صدور الحكم بـ48 ساعة، معتبرة أن الواقعة تثير تساؤلات بشأن نزاهة إجراءات التحكيم. في المقابل، نفى هاس والاتحاد السنغالي حدوث أي اتصال من هذا النوع، وفق ما أوردته صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، ونقلته وكالة «رويترز».