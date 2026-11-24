يستأنف فريق الهلال تدريباته غداً (الأربعاء) استعداداً لمواجهة الاتفاق (السبت) القادم، الساعة 5:20 مساءً، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الراحة التي منحها المدرب سيموني إنزاغي للاعبي الفريق عقب العودة من رحلة أوزبكستان، والتي خاض فيها الفريق الهلالي مباراته أمام نيفتشي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



ويسعى المدرب إنزاغي لتجهيز الفريق لمباراة الاتفاق القادمة، والعمل على تعويض بديل اللاعب روبن نيفيز الموقوف بسبب حصوله على الإنذار الرابع في لقاء الفتح في الجولة الماضية، كما سيحدد قراره الفني بشأن عودة القائد سالم الدوسري للمشاركة في مواجهة الاتفاق المرتقبة، في حال اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.