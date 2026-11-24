وضعت الخسارة أمام الشمال القطري بنتيجة 3/2 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، المدرب بوسيتش في عين العاصفة، بعدما تصاعدت حدة الانتقادات الجماهيرية تجاهه، محمّلة إياه مسؤولية كبيرة عن التعثر، في ظل قرارات فنية لم تحظَ بقبول المدرج الأهلاوي، وقراءة للمباراة لم تنجح في إنقاذ الفريق من الخسارة.



ولم يعد غضب جماهير الأهلي مقتصراً على إهدار النقاط أو النتيجة السلبية، بل امتد إلى قناعتها بضرورة تغيير الجهاز الفني، بعدما فقدت شريحة من الجماهير الثقة في قدرة بوسيتش على معالجة الأخطاء وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.



وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ارتفعت حدة المطالبات برحيل المدرب، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي لن يخدم طموحات الأهلي، وأن الفريق بحاجة إلى تدخل عاجل يعيد إليه شخصيته الفنية وتوازنه داخل الملعب.



وبات بوسيتش أمام موقف صعب، فالثقة الجماهيرية تتراجع، والانتقادات تتزايد، ومطالب الرحيل أصبحت عنواناً للغضب الأهلاوي. وبين حسابات الإدارة وتطلعات المدرج، يبقى السؤال: هل تمنح إدارة الأهلي المدرب فرصة جديدة، أم يكون السقوط أمام الشمال نقطة النهاية في مشواره؟