طوى مدرب الاتحاد ينز فيسينغ صفحة الإنتصار الذي حققه فريقه على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 0/، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، والذي استطاع من خلاله عودة العميد للمسار الصحيح وتعزيز حظوظه في التأهل للدور القادم من البطولة، وفتح المدرب فيسينغ صفحة مواجهة فريقه لنظيره نيوم التي ستقام (الجمعة) القادم، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي يطمح من خلالها لعودة الفريق الاتحادي للإنتصارات وحصد النقاط الثلاث والمنافسة على لقب الدوري.



ويواجه اللاعب ديون لوبي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة نيوم القادمة، إذ ستكون مواجهة الفريق الاتحادي عقب لقاء نيوم أمام فريق الخليج (الجمعة) الرابع من ديسكبر القادم، الساعة 3:55 عصرا على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الدولة الرابعة عشرة من دوري روشن.