دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على خط الجدل بشأن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال، مدافعا عنه في مواجهة تصريحات عمدة بادالونا خافيير غارسيا ألبيول، ومؤكدا أن تمثيل المنتخب لا ينبغي أن يرتبط بالاختلافات السياسية أو الدينية.

وقال سانشيز إنه مستعد لارتداء قميص جمال وقميص أي لاعب أو لاعبة يمثل المنتخب الإسباني، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية، في رد مباشر على موقف ألبيول من نجم برشلونة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: «على عكس ألبيول، سأرتدي قميص لامين وقميص أي لاعب في المنتخب الإسباني، بغض النظر عمن يصوت له، أو ما يؤمن به، أو حتى لمن يصلي».

وعزز سانشيز موقفه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، ظهر فيه مرتديا قميص المنتخب الإسباني يحمل اسم لامين جمال، في خطوة حملت رسالة دعم واضحة للاعب، وردا على الجدل الذي أثارته تصريحات عمدة بادالونا.

وكان ألبيول، المعروف بتشجيعه لنادي إسبانيول، قد أعلن عدم رغبته في ارتداء قميص المنتخب الإسباني الذي يحمل اسم جمال، معبرا عن عدم استلطافه للاعب، ووصفه بأنه كان «أحمق بعض الشيء» في بداياته، في إشارة إلى تصرفاته وسلوكه آنذاك.

ورغم انتقاده، أقر عمدة بادالونا بأن جمال أصبح أكثر نضجا خلال السنوات الأخيرة، مشيدا في الوقت ذاته بإمكاناته الكروية الاستثنائية، وهو ما يعكس تمييزه بين تحفظاته على شخصية اللاعب وبين قدراته داخل الملعب.

ويأتي الجدل في ظل الشعبية المتزايدة التي يحظى بها لامين جمال، الذي بات أحد أبرز الوجوه في كرة القدم الإسبانية وأحد أهم المواهب الصاعدة في برشلونة والمنتخب، فيما تتجاوز النقاشات حوله أحيانا حدود الأداء الرياضي لتطال سلوكه وشخصيته ومواقفه خارج الملعب.

ويعكس رد سانشيز محاولة لتأكيد أن المنتخب الإسباني يمثل مختلف أطياف المجتمع، وأن ارتداء قميصه أو دعم لاعبيه ينبغي ألا يكون مشروطا بالانتماءات السياسية أو المعتقدات الشخصية، في موقف نقل الخلاف من انتقاد لاعب بعينه إلى نقاش أوسع حول الهوية الوطنية وحدود الاختلاف في إسبانيا.