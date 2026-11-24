أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، إقالة المغربي الحسين عموتة من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار إقالة عموتة بعد ساعات قليلة من الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيان الأهلي

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وجّه النادي الشكر للكابتن الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا فيها مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ضوء الرؤية المقدمة من نائب رئيس النادي ياسين منصور، وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، المكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يقوما بطرح البدائل المرشحة خلال الساعات القليلة المقبلة».

هزيمة واحدة في مشوار عموتة

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، قاد عموتة الأهلي في 14 مباراة رسمية منذ توليه المهمة في يوليو، حقق خلالها الفريق 11 انتصاراً وتعادلين، مقابل هزيمة واحدة.

وساهم تدهور الأداء في معظم المباريات في تسريع رحيل المدرب المغربي عن قيادة الأهلي المصري، رغم أن الهزيمة أمام بيراميدز كانت الأولى للفريق تحت قيادته.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، متأخراً بنقطتين عن الزمالك الوصيف، وسبع نقاط عن بيراميدز المتصدر.