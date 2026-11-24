يستضيف فريق النصر نظيره السد القطري، الساعة 9:15 اليوم (الثلاثاء)، فيما يحل القادسية ضيفاً على شباب الأهلي الإماراتي الساعة السابعة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

على ملعب الأول بارك بالرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام ضيفه السد القطري بروح معنوية عالية بعد فوزه الكبير على باختاكور الأوزبكي بسداسية مقابل هدفين، ويسعى لتحقيق فوزه الثالث في الدوري للصعود لمراكز المقدمة، إذ يحتل حالياً المركز السابع برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وخسارة ولديه لقاء مؤجل أمام الوصل الإماراتي.

فيما يدخل فريق السد القطري هذا اللقاء محتلاً المركز الـ 15 برصيد نقطتين فقط، حصدها من تعادلين وخسارتين وأحرز هجومه هدفاً وحيداً فيما تلقت شباكه 6 أهداف، ويطمح لتحقيق فوزه الأول لتعزيز آماله في المنافسة على إحدى المراكز الثمانية المؤهلة للدور الثاني.

وعلى استاد راشد بمدينة دبي الإماراتية، يخوض فريق القادسية لقاء هاماً أمام مستضيفه شباب الأهلي، ويطمح القادسية لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين وله من الأهداف 9 وعليه 3، ويسعى القادسية للفوز في لقاء الليلة لتجاوز مستضيفه في جدول الترتيب، إذ إن الفارق بينهما نقطة واحدة لمصلحة شباب الأهلي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط.