استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، فيما واصل الهلال تعثره بعد تعادله مع مستضيفه نيفتشي الأوزبكي بهدفين لكل منهما، وتعرّض الأهلي للخسارة الأولى في المسابقة من أمام الشمال القطري بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعاد الاتحاد هيبته بتحقيق الفوز الأول له على ملعبه وبين جماهيره والفوز الثاني له في المسابقة، وذلك بعد تفوقه على ضيفه باختاكور بهدفين دون مقابل، وشهد اللقاء سيطرة اتحادية مبكرة تمكّن خلالها من إحراز الهدف الأول بعد جملة فنية رائعة لتصل الكرة لمروان الصحفي الذي لعبها بالكعب لزميله القادم من الخلف مهند الشنقيطي الذي لم يتردد بتسديدها أرضية قوية لتسكن الشباك (د: 7)، ووقفت العارضة لتسديدة حسام عوار، وفي الشوط الثاني سدد مختار علي كرة قوية ارتطمت في العارضة ولكن المهاجم جورج إلينيخينا أكملها في المرمى كهدف اتحادي ثانٍ (د: 47)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة، يحقق الاتحاد فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة وفي المركز الثامن، فيما تلقى باختاكور الأوزبكي الخسارة الثالثة وتجمّد رصيده عند نقطتين فقط وفي المركز الـ 15.

وعلى استاد البيت بالخور القطرية، تعرّض فريق الأهلي للخسارة الأولى له في المسابقة رغم تقدّمه بهدفين على الشمال القطري الذي قلب النتيجة 2/3، وتقدّم الأهلي عبر هدفي فراس البريكان (11) وإيفان توني (58)، قبل أن يرد الشمال بثلاثية عن طريق بغداد بونجاح (62) وتياغو سيلفا (72) واليكس كولادو (90+1)، وشهد اللقاء ضياع إيفان توني لركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، بقي رصيد الأهلي عند 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين وخسارة، فيما حقق الشمال فوزه الثاني ووصل للنقطة الثامنة وفي المركز السابع.

وعلى استاد باختاكور في طشقند، فرّط فريق الهلال بالفوز على مستضيفه نيفتشي الأوزبكي، ورغم تقدّم الهلال بهدفين خلال الشوط الأول عبر هدفي أولي واتكنز (21) وغابرييل مارتينيلي (28)، إلا أن نيفتشي أدرك التعادل خلال الشوط الثاني من خلال هدفي أبرار إسماعيلوف (50) ولاعب الهلال يوسف اكتشيشيك (70 بالخطأ في مرمى فريقه).

وبهذه النتيجة، يحقق الهلال تعادله الأول ويصل للنقطة العاشرة وفي المركز الثالث، فيما حقق نيفتشي الأوزبكي تعادله الثاني ووصل للنقطة الخامسة وفي المركز العاشر.