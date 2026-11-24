تغلّب المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم الشاطئية على منتخب أوزبكستان بنتيجة 7-3، في المباراة التي جمعتهما مساء (الإثنين) على ملعب شاطئ الذكريات في تايلند، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2027.



وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعبين ماجد شمهاني (هدفين)، وأحمد الهمامي، ونايف هادي، ووليد اليوبي، وربيع سفياني، ورمزي دكمان.



ودخل المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك المباراة بقائمة مكوّنة من: حسن آل عيد في حراسة المرمى، وأحمد الهمامي، ووليد اليوبي، وخالد وهيب، ونايف هادي.



وتأهل أخضر الشاطئية إلى الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، بعد حصوله على المركز الثاني عن المجموعة الثالثة، محققاً الفوز على منتخبي الإمارات وأوزبكستان، مقابل الخسارة أمام منتخب عمان.



ويلاقي أخضر الشاطئية مساء (الأربعاء) المقبل منتخب إيران، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026.