يحمل يوم 22 نوفمبر حكاية استثنائية في ذاكرة كرة القدم السعودية، بعدما ارتبط بانتصارين أمام مدرستين كرويتين عالميتين، في مشهد يجمع بين إنجاز المنتخب السعودي الأول أمام الأرجنتين، وتألق منتخب الناشئين بانتصاره على فرنسا.



ففي 22 نوفمبر 2022، خطف المنتخب السعودي الأول الأضواء عالمياً بانتصاره التاريخي على الأرجنتين بنتيجة 2-1، في افتتاح مشواره بمونديال قطر، في واحدة من أبرز المفاجآت التي شهدها المونديال، وانتصار تجاوز صداه حدود القارة الآسيوية.



وبعد أربعة أعوام، عاد التاريخ ذاته ليحمل إنجازاً سعودياً جديداً، بعدما نجح منتخب الناشئين في تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي، ليضيف صفحة جديدة إلى سجل انتصارات الكرة السعودية أمام المنتخبات العالمية، ويؤكد أن الطموح السعودي حاضر في مختلف الفئات العمرية.



وبين إنجاز المنتخب الأول وطموح جيل الناشئين، تتجلى قيمة العمل على مختلف المستويات العمرية، فالأمر لا يتعلق بانتصارين عابرين، بل بصورة لكرة سعودية تسعى إلى ترسيخ حضورها عالمياً، وتمنح أجيالها المتعاقبة فرصة صناعة لحظات تبقى في الذاكرة.



22 نوفمبر.. يوم جمع انتصار الأخضر الأول على الأرجنتين، وفوز الناشئين على فرنسا، ليؤكد أن حكاية الكرة السعودية مع التحديات الكبرى لا ترتبط بجيل واحد، بل تمتد من جيل إلى آخر، وأن صناعة المجد لا تتوقف عند حدود جيل أو منتخب.