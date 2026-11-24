أكد لاعب الفتح السابق حمدان الحمدان أن الأزمة التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لا ترتبط بجانب واحد، بل تعود إلى عوامل فنية وإدارية أسهمت في تراجع النتائج ودخول الفريق المتكرر في حسابات المنافسة على البقاء، بدلاً من الظهور بالمستوى الذي يتناسب مع تاريخه ومكانته.



وأوضح الحمدان أن عدم الاستقرار الفني وكثرة التغييرات على مستوى الأجهزة التدريبية يمثلان أحد أبرز أسباب معاناة الفتح، مشيراً إلى أن تغيير المدربين يتم بدون أن يتم منح الجهاز الفني الوقت الكافي لبناء هوية واضحة أو تطبيق منهجية مستقرة. وأضاف أن اختلاف أفكار المدربين ومتطلباتهم ينعكس على أداء اللاعبين وانسجامهم داخل الملعب، ويجعل الفريق في حاجة إلى إعادة ترتيب أوراقه.



وفيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب، أكد الحمدان أن الفريق يحتاج إلى مراجعة لهذا الجانب، موضحاً أن التغيير المحدود في قائمة المحترفين قد لا يكون كافياً لمعالجة أوجه النقص. وشدد على ضرورة اختيار عناصر تمتلك الجودة والقدرة على صناعة الفارق في المراكز التي يحتاجها الفريق، وفق تقييم فني دقيق، بعيداً عن التعاقد لمجرد إضافة أسماء جديدة.



كما لفت إلى أهمية تدعيم صفوف الفتح بلاعبين محليين مميزين، مبيناً أن الاستقطاب يجب أن يستهدف عناصر قادرة على تقديم الإضافة والمنافسة على المراكز الأساسية، لا أن يكون الهدف مجرد زيادة عدد الخيارات، فالفريق يحتاج إلى لاعبين أصحاب إمكانات وخبرة، يستطيعون تحمل المسؤولية ومساعدة زملائهم في تجاوز المرحلة الصعبة.



وشدد الحمدان على أن معالجة الوضع لا تقع على عاتق الجهاز الفني وحده، بل تتطلب عملاً مشتركاً وتدخلاً إدارياً وفنياً في نهاية كل موسم، من خلال تقييم التجربة، وتحديد مكامن الخلل، ومراجعة اختيارات اللاعبين والمدربين، ثم وضع خطة واضحة للموسم التالي. وأكد أن تكرار الأخطاء نفسها دون مراجعة يجعل الأزمة مستمرة مهما تعددت التغييرات.



واختتم حديثه بالتأكيد أن استمرار الفتح في صراع الهبوط كل موسم يستدعي وقفة، فالنادي يحتاج إلى مشروع واضح واستقرار في العمل وتعاقدات نوعية، حتى يستعيد توازنه ويبتعد عن حسابات البقاء، ويعود إلى موقع يليق بتاريخه وطموحات جماهيره