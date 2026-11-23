فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على نادي النجمة عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات تسجيل.



وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن القضية التي أدّت إلى صدور العقوبة تتعلق بصفقة انتقال اللاعب السلوفيني ديفيد تيجانيتش إلى النجمة، إذ طالب ناديه السابق جوزتيبي سبور التركي بمبالغ مالية مرتبطة بالصفقة.



وأوضحت المصادر أن النادي التركي تقدّم بمطالبته في 10 أغسطس 2026، مشيرةً إلى أن إدارة النجمة لم ترد على الرسائل الإلكترونية المتعلقة بها.



وكان النجمة قد تعاقد مع تيجانيتش خلال موسم 2025–2026، حين كان الفريق يشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.