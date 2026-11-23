تعرض فريق اﻷهلي للخسارة اﻷولى له في دوري أبطال آسيا للنخبة رغم تقدمه بهدفين على الشمال القطري الذي قلب النتيجة 2/ 3 وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البيت بالخور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



وتقدم الأهلي عبر هدفي فراس البريكان (11) وإيفان توني (58)، قبل أن يرد الشمال بثلاثية عن طريق بغداد بونجاح (62) وتياغو سيلفا (72) وأليكس كولادو (90+1)، وشهد اللقاء ضياع إيفان توني لركلة جزاء.



وأسفرت البداية القوية لفريق اﻷهلي عن افتتاح التسجيل في الدقيقة (11)، حين مرر إيفان توني كرة بينية باتجاه المهاجم فراس البريكان، الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى نحو الزاوية اليمنى البعيدة، لتستقر في الشباك.



وواصل الأهلي استغلال حالة الارتباك في صفوف الفريق القطري، ليحصل على ركلة جزاء إثر تعرض البرازيلي جالينو للعرقلة داخل منطقة الجزاء. وانبرى المهاجم الإنجليزي توني لتنفيذها، مُسدداً الكرة أرضية باتجاه الزاوية اليمنى، لكن الحارس سيك تألق في التصدي لها (19).



وفي الشوط الثاني، واصل اﻷهلي سيطرته وتمكن من إحراز الهدف الثاني بعد أن أرسل سعيد باعطية كرة عرضية من الرواق الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى توني الذي سددها بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية اليسرى، بعيداً عن متناول الحارس سيك، لتستقر في الشباك (58).



وفي الجهة المقابلة، نجح فريق الشمال في تقليص الفارق إثر كرة عرضية عالية أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى باتجاه القائم البعيد، تابعها البديل أليكس كولادو بتسديدة على الطاير بقدمه اليسرى، ارتطمت بأحد المدافعين وخادعت الحارس إدوارد ميندي، قبل أن يتابعها المهاجم الجزائري بغداد بونجاح من على خط المرمى داخل الشباك (62).



واستمر أصحاب الأرض في صحوتهم الهجومية، ليتمكنوا من إدراك التعادل عن طريق البديل الناجح كولادو، الذي استلم الكرة على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية اليسرى، بعيداً عن متناول الحارس السنغالي ميندي، لتستقر في المرمى (72).



وأسفرت محاولات الفريق القطري عن قلب النتيجة لصالحه، بعدما أحرز هدف التقدم الثالث إثر تسديدة صاروخية أطلقها المتألق كولادو بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى، بعيداً عن متناول الحارس ميندي، لتسكن الشباك (90+1). وبعد ذلك، أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلناً فوز الشمال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.