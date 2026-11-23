عاد فريق الهلال من طشقند بتعادل إيجابي مع مستضيفه نيفتشي الأوزبكي 2-2 اليوم (الإثنين) في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



وتقدم الهلال خلال الشوط الأول عبر هدفي أولي واتكنز (21) وغابرييل مارتينيلي (28)، قبل أن يدرك نيفتشي التعادل خلال الشوط الثاني من خلال هدفي أبرار إسماعيلوف (50) ولاعب الهلال يوسف أكتشيشيك (70 بالخطأ في مرمى فريقه).



وشهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وكان التهديد الأول من الفنلندي ماركوس فورس مهاجم نيفتشي بتسديدة مرت بجوار القائم، ورد الهلال بتسجيل أولى أهدافه بعدما أخطأ الظهير الأيسر إبراهيم خليل يولدوشيف في تمرير الكرة ليخطفها المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز، قبل أن يراوغ الحارس بوتيرعلي أرغاشيف ويُسكن الكرة في الزاوية القريبة داخل الشباك (د: 21).



وواصل الهلال ضغطه على مرمى منافسه، ليتمكن من مضاعفة تقدمه بالهدف الثاني، حين استلم واتكنز الكرة على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يمررها إلى البرازيلي غابرييل مارتينيلي، الذي سددها بإتقان بباطن قدمه اليمنى على يسار الحارس داخل الشباك (28).



ومع بداية مجريات الشوط الثاني، لم يتأخر فريق نيفتشي كثيراً في الوصول إلى الشباك، إثر هجمة منسقة عبر الرواق الأيسر، عكس من خلالها المدافع أكرمجون عليباييف كرة عرضية أرضية باتجاه القائم البعيد، وصلت إلى إسماعيلوف الذي سددها بقوة داخل مرمى الحارس بونو (50).



وتمكن الفريق الأوزبكي من إدراك التعادل إثر هجمة سريعة من الجهة اليمنى، أرسل من خلالها فلاديمير جوفوفيتش كرة عرضية عالية باتجاه القائم البعيد، وصلت إلى عادلوف الذي سددها بقوة نحو منتصف المرمى، لترتطم الكرة بالمدافع التركي يوسف أكتشيشيك قبل أن تستقر في الشباك (70)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.



وبهذه النتيجة، يحقق الهلال تعادله الأول ويصل للنقطة العاشرة وفي المركز الثالث، فيما حقق نيفتشي الأوزبكي تعادله الثاني ووصل للنقطة الخامسة وفي المركز العاشر.