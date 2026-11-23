كشف لاعب النجوم معمر ديوب عن كواليس هدفه التاريخي في مرمى القوس، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية السعودي.

وجاء هدف الجناح الأيسر السنغالي بعد 3 ثوانٍ فقط من صافرة البداية، بتسديدة من منتصف الملعب، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات السعودية.

«هدفي لم يكن صدفة»

وقال معمر ديوب في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «هدفي لم يكن صدفة، بل نتيجة المحاولات المتكررة والسعي، لقد شاهدت العديد من اللاعبين يسجلون أهدافاً بهذه الطريقة، فقلت لنفسي: لماذا لا أسجل أيضاً بالطريقة نفسها؟ وبفضل محاولاتي، نجحت، وأنا فخور بذلك».

وأضاف: «أنا لاعب أمتلك القدرة على التسجيل من مسافات بعيدة، وربما يكون هذا الهدف هو االأبعد مسافةً بين الأهداف التي سجلتها حتى الآن، بعد المباراة، تلقيت العديد من رسائل التهنئة من زملائي في الفريق والأشخاص المقربين مني، كما أن هذا الهدف الرائع فتح أمامي أبواباً وفرصاً جديدة، وهذا أمر مذهل».

«والدي طردني بسبب الكرة»

وحول بدايته مع كرة القدم، أجاب ديوب: «لم كن متفوقاً خلال فترة الدراسة، كان حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم محترفاً، في حين كان والدي، الذي يعمل معلماً، يريدني أن أحقق النجاح في دراستي، وبسبب اختياري ممارسة كرة القدم بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، وصل الأمر بوالدي إلى طردي من المنزل، كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة لي، إلى أن اكتشفتني إحدى أكاديميات كرة القدم، وهي الأكاديمية نفسها التي تدرب فيها مثلي الأعلى، ساديو ماني».

أول راتب

وأوضح ديوب أن أول راتب تقاضاه كلاعب كرة قدم محترف بلغ 150 دولاراً، مؤكداً أنه بذل جهوداً كبيرة للوصول إلى تلك المرحلة، لكنه شدد على أن رحلته لم تنتهِ بعد، وأن طموحاته لا تزال أكبر، ويسعى إلى تحقيق المزيد منها خلال مسيرته الكروية.

حلم مقابلة ماني

وتابع: «أتمنى كثيراً أن تتاح لي فرصة لقاء ساديو ماني يوماً ما هنا في السعودية،نادي النصر هو النادي الثاني الذي أشجعه في السعودية بعد النجوم، أما طموحي، فهو مساعدة فريقي الحالي على تحقيق أهدافه، والحصول على عقد احترافي كبير في أحد أندية الدرجات الأعلى، ومواصلة كتابة قصتي الخاصة في عالم كرة القدم».

السعودية مصدر فخر واعتزاز

واختتم حديثه قائلاً: «أستمتع كثيراً بحياتي في السعودية، وأنا سعيد للغاية باللعب هنا، وبما أن السعودية بلد مسلم، فإن وجودي واللعب في هذا البلد يمثلان مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي».