أنهى نادي الرياض منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي وفي رصيده 12 نقطة، جمعها من 11 مباراة، وتعكس هذه الأرقام بداية غير مستقرة لفريق «مدرسة الوسطى»، الذي يبحث عن إيجاد صيغة فنية تضمن له الابتعاد عن مناطق الخطر والعودة إلى المسار الصحيح في الجولات القادمة.

واستهل الرياض مشواره في المسابقة ببداية صعبة عقب خسارته أمام الاتفاق والنصر برباعيتين، قبل أن يفتتح رصيده النقطي بتعادل مثير أمام الشباب بثلاثة أهداف لمثلها. ونجح الفريق بعدها في تحقيق فوزه الأول على حساب نيوم، ثم واصل صحوته بتجاوز الخلود والتعاون، كما أضاف نقطتين مهمتين بتعادله مع الخليج والفيحاء، ليؤكد قدرته على مجاراة المنافسين متى ما حضر التركيز الذهني.

وتُظهر الإحصاءات الرقمية حجم المعاناة الدفاعية التي يواجهها الرياض هذا الموسم، إذ اهتزت شباكه 25 مرة مقابل تسجيله 11 هدفاً فقط، ما يضعه ضمن أكثر الفرق استقبالاً للأهداف. وتلقى الفريق 15 هدفاً في ثلاث مواجهات فقط أمام النصر والأهلي والقادسية، كان أقساها السقوط بسداسية نظيفة أمام القادسية، لتكشف عن فجوة واضحة بين صلابة الفريق في المباريات التي خرج فيها بشباك نظيفة أمام نيوم والخليج والخلود، وبين انهياره الدفاعي أمام الأندية ذات النزعة الهجومية العالية.

على صعيد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، قدم الرياض وجهاً مغايراً ونجح في قص شريط مشاركته بانتصار مستحق على الزلفي، ومنحته بطاقة العبور إلى دور الستة عشر أعطت الفريق دفعة معنوية مهمة في بطولة تعتمد على نظام خروج المغلوب، مما يفتح أمامه الباب لتحقيق مسيرة إيجابية تعوّض جماهيره عن التذبذب الفني في مسابقة الدوري.

ويدرك الجهاز الفني لنادي الرياض، أن تحسين موقع الفريق في سلم الترتيب يظل مرهوناً بمعالجة الثغرات الدفاعية المتكررة، والعمل على رفع الفاعلية الهجومية واستثمار أنصاف الفرص أمام المرمى. وأثبت الانتصار على التعاون قدرة عناصر الفريق على حسم المواجهات المتكافئة تحت الضغط، وهو السلاح الذي يحتاج «مدرسة الوسطى» إلى تكراره في الاستحقاقات المقبلة لتأمين النقاط واستعادة توازنه الفني والمعنوي.